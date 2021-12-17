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Российский суд случайно проговорился о присутствии российских военных на Донбассе

14:48, 17 дек 2021
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Российский суд фактически признал присутствие на территории Украины военных РФ, отметив это в приговоре в деле о коррупции.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на Донбассе.

Как сказано в приговоре, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Как известно — Москва присутствие своих солдат на Донбассе всегда отрицала.

Заместитель регионального управляющего по военному питанию в ООО “Технология” Забалуев В.Н. был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Как следует из документа, он был приговорен к 5,5 годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника подполковнику и главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа Гончарову Г.В.

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило “организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе”.

“Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР”, — говорится в тексте.

Подполковник Гончаров из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от начальника обвиняемого Забалуева 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. В противном случае офицер, как сказано в приговоре, “обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР”.

По словам Забалуева, ООО “Технология” проводила доставку продуктов в так называемые “ДНР” и “ЛНР” два раза в неделю. Поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Обвиняемый рассказывал, что одна поездка грузовика обходилась поставщикам в 65-80 тысяч рублей.

Высокая цена была связана с риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории “под охраной принимающей стороны”. Перед отправкой их проверял “россиянин в звании майора”.

Продукты доставляли “более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн”. По приблизительным подсчетам “Радио Свобода”, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставками занималась только одна компания.

Текст документа был опубликован на сайте суда, но после сообщений СМИ его удалили. Вместо него размещена надпись: “Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд”.

Приговор сохранился в кеше. Издание Znak первым обратило на него внимание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о приговоре суда, в котором говорится о присутствии российских военных на территории Украины. По его словам, в документе содержится ошибочная информация, потому что якобы “российские войска не находились и не находятся на Донбассе”.

“Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ”, — цитируют его российские СМИ.

Песков при этом отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять “гуманитарную помощь” на территории, находящиеся под контролем боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

“Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали (сообщение), речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ”, — сказал пресс-секретарь.

Украине неинтересна коррупция в российских структурах, а вот то, что их суд признал присутствие российских войск на украинских оккупированных территориях, полностью опровергает утверждение Кремля о характере "внутриукраинского конфликта".

По некоторым данным, опубликованным в Твиттере, судья, огласивший в Ростове-на-Дону приговор, исчез.

Источник УНН

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