Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям и запретили их рекламу и курение в общественных местах. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Соответствующие нормы законопроекта 16 декабря, во втором чтении поддержали 317 депутатов.
Новый закон предусматривает:
- - запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;
- - штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен;
- - запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
Электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.
Где нельзя курить электронные сигареты:
- - в лифтах и таксофонах;
- - в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- - в помещениях и на территории учебных заведений;
- - в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- - в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- - в помещениях объектов культурного назначения;
- - в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- - в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- - в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- - в помещениях общежитий;
- - на детских площадках;
- - в местах общего использования жилых домов;
- - в подземных переходах;
- - в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- - на вокзалах и станциях;
- - на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
Источник: Верховная Рада