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Авто / Закон и право

Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям

23:52, 16 дек 2021
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Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям и запретили их рекламу и курение в общественных местах. Такое решение приняла Верховная рада Украины.

Соответствующие нормы законопроекта 16 декабря, во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Новый закон предусматривает:

  • - запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;
  • - штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен;
  • - запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.

Где нельзя курить электронные сигареты:

  • - в лифтах и ​​таксофонах;
  • - в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
  • - в помещениях и на территории учебных заведений;
  • - в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • - в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • - в помещениях объектов культурного назначения;
  • - в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • - в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • - в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
  • - в помещениях общежитий;
  • - на детских площадках;
  • - в местах общего использования жилых домов;
  • - в подземных переходах;
  • - в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
  • - на вокзалах и станциях;
  • - на остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

 Источник: Верховная Рада

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