Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям и запретили их рекламу и курение в общественных местах. Такое решение приняла Верховная рада Украины.

Соответствующие нормы законопроекта 16 декабря, во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Новый закон предусматривает:

- запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;

- штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен;

- запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.

Где нельзя курить электронные сигареты:

- в лифтах и ​​таксофонах;

- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;

- в помещениях и на территории учебных заведений;

- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

- в помещениях объектов культурного назначения;

- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;

- в помещениях общежитий;

- на детских площадках;

- в местах общего использования жилых домов;

- в подземных переходах;

- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;

- на вокзалах и станциях;

- на остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Источник: Верховная Рада