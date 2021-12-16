"Поддержать"
Тренды:
Новости
Российский суд случайно проговорился о присутствии российских военных на Донбассе
Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям
Депутаты Европарламента потребовали от России прекращения агрессии в Украине
Москва объявила НАТО ультиматум: требует отказать Украине во вступлении в Альянс
Как живут люди в мире: в музее кинокомпании Warner Brothers в Калифорнии
Саммит Восточного партнерства в Брюсселе: Зеленский встречается с лидерами стран ЕС
Спортивный костюм PUMA: стильно, комфортно, элегантно PR
Украинские спортсмены в Пекин на Олимпиаду поедут
Три миллиона деревьев высадили лесники в 2021 году на Хмельниччине
Первый украинский пятисекционный трамвай был презентован во Львове
Украина вторая в мире имеет свои нновационные препараты для лечения и профилактики коронавируса
Лучшим иностранным студентом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте стал украинец
Разъясяет НСЗУ: можно ли получить бесплатную медпомощь в частных медучреждениях
Так увлеклись экспортом зерна, что оставили страну без хлеба
Более 100 депутатов наказаны за коррупцию - Генпрокурор
Все новости
Политика / Главные новости / Европа / Россия

Депутаты Европарламента потребовали от России прекращения агрессии в Украине

22:05, 16 дек 2021
115

Лидеры ЕС 16 декабря, обсудили увеличение количества  российских войск возле границы Украины. Европарламент принял резолюцию.

Европарламент на фоне усиления российской военной угрозы против Украины заявил, что любая агрессия Москвы должна обойтись ей высокой экономической и политической ценой. Об этом сообщается в принятой Европарламентом резолюции, передает УНН.

В резолюции, принятой в четверг 548 голосами против 69 при 54 воздержавшихся, парламент осуждает нынешнее большое наращивания российской военной силы на границе с Украиной. Депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство в Москве немедленно вывело свои силы и прекратило угрожать соседней стране.

В тексте говорится о том, что ЕС должен быть готов направить России строгое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласования суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры.

"Любой новый пакет санкций должен включать российский офицерский корпус, который причастен к планированию возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семей". Санкции также должны включать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запрета на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливания на секторы, важные для российской экономики, а также срыв финансирования разведывательных служб страны", - говорится в тексте резолюции.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы ЕС сделал серьезные шаги по снижению своей зависимости от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной. Это должно быть сделано за счет более тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

В резолюции содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток - 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям газовой директивы ЕС.

Парламент также призывает Россию и поддерживаемых ею боевиков на востоке Украины соблюдать соглашения о прекращении огня. Кроме того, депутаты Европарламента призывают Россию конструктивно участвовать в так называемом Нормандском формате (собирая представителей Германии, России, Украины и Франции), чтобы попытаться урегулировать войну на Донбассе и Трехстороннюю контактную группу, а также реализовать свои международные обязательства, в частности, за Минскими соглашениями и Конвенции ООН по морскому праву.

В резолюции также выражается полная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мультимедиа
Смотреть еще
Природа / Видео / Главные новости
9-12-2021, 20:30
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще