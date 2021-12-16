Депутаты Европарламента потребовали от России прекращения агрессии в Украине

Лидеры ЕС 16 декабря, обсудили увеличение количества российских войск возле границы Украины. Европарламент принял резолюцию.

Европарламент на фоне усиления российской военной угрозы против Украины заявил, что любая агрессия Москвы должна обойтись ей высокой экономической и политической ценой. Об этом сообщается в принятой Европарламентом резолюции, передает УНН.

В резолюции, принятой в четверг 548 голосами против 69 при 54 воздержавшихся, парламент осуждает нынешнее большое наращивания российской военной силы на границе с Украиной. Депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство в Москве немедленно вывело свои силы и прекратило угрожать соседней стране.

В тексте говорится о том, что ЕС должен быть готов направить России строгое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласования суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры.

"Любой новый пакет санкций должен включать российский офицерский корпус, который причастен к планированию возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семей". Санкции также должны включать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запрета на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливания на секторы, важные для российской экономики, а также срыв финансирования разведывательных служб страны", - говорится в тексте резолюции.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы ЕС сделал серьезные шаги по снижению своей зависимости от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной. Это должно быть сделано за счет более тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

В резолюции содержится призыв не вводить в действие трубопровод "Северный поток - 2", независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям газовой директивы ЕС.

Парламент также призывает Россию и поддерживаемых ею боевиков на востоке Украины соблюдать соглашения о прекращении огня. Кроме того, депутаты Европарламента призывают Россию конструктивно участвовать в так называемом Нормандском формате (собирая представителей Германии, России, Украины и Франции), чтобы попытаться урегулировать войну на Донбассе и Трехстороннюю контактную группу, а также реализовать свои международные обязательства, в частности, за Минскими соглашениями и Конвенции ООН по морскому праву.

В резолюции также выражается полная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.