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Москва объявила НАТО ультиматум: требует отказать Украине во вступлении в Альянс

21:00, 15 дек 2021
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Москва объявила НАТО ультиматум: требует отказать Украине во вступлении в Альянс

Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток. О передаче документа относительно гарантий безопасности заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", – сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам видеосаммита.
По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, которая сейчас находится с рабочим визитом в Москве.
Россия потребовала:
* официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО;
* предоставить правовые гарантии, исключающие "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России";
* гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.
Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", – отметил Ушаков.
По словам Ушакова, Китай полностью поддерживает инициативу Москвы. "Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", – сказал Ушаков.

Напомним
Сейчас президент Владимир Зеленский в Брюсселе встречается с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и ожидается встреча с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом с целью еще раз заявить позицию страны по интеграции в НАТО и ЕС.
14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.
В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс, учитывая, что Россия сама нарушила собственные гарантии безопасности Украины.
Источник: Reuters

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