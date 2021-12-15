Саммит Восточного партнерства в Брюсселе: Зеленский встречается с лидерами стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

В рамках визита Зеленский запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

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15 декабря Владимир Зеленский провел свою первую встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

В ходе встречи Глава государства уделил вопросам энергетической безопасности.

“Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года”, — подчеркнул Президент. Отмечено, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям. Зеленский пригласил Федерального канцлера совершить визит в Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили “актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества” и, в частности, реализацию межправительственных договоренностей о совместных экономических проектов.

Президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Зеленский по данным пресс-службы поздравил амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросом безопасности Украины и противодействия российской гибридной агрессии в Европе.

По данным пресс-службы, лидеры “скоординировали позиции касательно реализации евроатлантических стремлений Украины”.

“Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти”, — говорится в сообщении.

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В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в офисе Президента, лидеры договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе.

Глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - заявил Глава государства.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытия двух новых пунктов пропуска.

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к восстановлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате.

Источник: Офис Президента



