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Общество / Космос

Рисунок 8-летней Ярины Закалюжной космическая ракета Arian-5 унесет в космос

20:00, 09 дек 2021
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Рисунок 8-летней Ярины Закалюжной космическая ракета Arian-5 унесет в космос

Девочка из Житомира, 8-летняя Ярина Закалюжная, победила в международном конкурсе "Juice up your rocket! Art competition", теперь ее рисунок нанесут на космическую ракету Arian-5. Она  изобразила, как наша планета передает Юпитеру корабль, который будет его исследовать.

Как передает "Суспільне", житомирянка победила в конкурсе, где участвовали 2 тысячи 600 детей.
Международный конкурс организовало Европейское космическое агентство. Рисунок 8-летней украинки теперь нанесут на космическую ракету, запуск которой запланирован на 2023 год. Эта ракета будет изучать Юпитер.
Девочка придумала очень интересную идею для рисунка. Она изобразила Землю, передающую Юпитеру корабль. Кроме этого, на рисунке есть три спутника, которые житомирянка наделила настоящими эмоциями. Первый спутник испугался ракеты, второй демонстрировал удивление, а третий был удивительно спокойным и заснул, рассказала сама житомирянка об идее своего рисунка.
На создание такой картины девочка потратила два дня. Она очень счастлива и рада победе. Однако также она удивлена и даже напугана. Девочка не ожидала, что победит. Друзья девочки приветствовали ее объятиями, что ее позабавило.
Отец талантливой девочки рассказал изданию, что его дочь начала рисовать еще в два годика. Мужчина был приятно удивлен, когда узнал о победе Ярины. 
Девочка одержала не только победу, но еще и необычайный шанс увидеть запуск Arian-5 в космос. Если в 2023 году эпидемиологическая ситуация изменится и ребенок сможет отправиться во Францию, она вместе с родителями наглядно увидит рисунок, изображенный на огромной космической ракете. 
Источник: УНИАН


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