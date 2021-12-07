Моспановское месторождение: в Украине открыты рекордные запасы газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" открыла новое Моспановское месторождение в Харьковской области, сообщает пресс-служба компании. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа, что обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

Отмечается, что поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа. Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает имеющееся поблизости Волоховское месторождение, которое уже разрабатывает компания.

"На этом участке в 2019 году мы провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади. Далее геологи, используя вероятностные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины. Риски оценивали также с применением передового программного обеспечения. В результате успешного бурения нашими специалистами имеем высокий суточный дебит и новый перспективный актив", – цитирует пресс-служба директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и добыча" Александра Романюка.

Добыча газа

"Укргазвыдобування" за январь-октябрь добыла 11,36 млрд куб. м газа, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет около 70%. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

источник: УНІАН