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Школа обновляется: чителя получили более 27 тысяч ноутбуков

17:00, 03 дек 2021
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Школа обновляется: чителя получили более 27 тысяч ноутбуков

Учителям доставили уже более 27 тысяч ноутбуков в тринадцать областей Украины. На этой неделе впервые их получили Ивано-Франковская и Луганская области. Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции в этих областях – 17 800 гривен. Все ноутбуки современные, с камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету.

Где учителя уже получили ноутбуки:
Волынская область – 1 277 ноутбуков;
Днепропетровская область – 5 296 ноутбуков;
Житомирская область – 1 000 ноутбуков;
Закарпатская область – 2 231 ноутбук;
Запорожская область – 2 013 ноутбуков;
Ивано – Франковская область – 2 096 ноутбуков;
Киевская область – 3 186 ноутбуков;
Кировоградская область – 1 431 ноутбук;
Луганская область – 300 ноутбуков;
Полтавская область – 2 447 ноутбуков;
Харьковская область – 3 055 ноутбуков;
Черновицкая область – 1 450 ноутбуков;
Черниговская область – 1 397 ноутбуков.

Сейчас закуплено более 27 тысяч ноутбуков, эти данные можно проследить на дашборде, который разработали команды Минцифры, МОН и ДКИБ СБУ, чтобы сделать процесс закупки максимально прозрачным. Это уже позволило сэкономить 105 миллионов гривен.
Добавим, что благодаря государственной субвенции всего будет закуплено 60 тысяч ноутбуков для учителей из 24 областей и Киева. Из госбюджета на это выделено 980 миллионов гривен. Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.
В итоге ноутбук получит каждій учитель, пообещал Зеленский.
Источник: Минобразования

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