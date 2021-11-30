IKEA повернули придбані 60 років тому меблі, а бібліотеці - книгу, що взяли 110 років тому

Житель Швеции Бенгт решил сдать в магазин IKEA книжный шкаф, который приобрел в 1965 году. А один американец вернул в библиотеку книгу, которую брал почитать его далекий предок.

“В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который бы прослужил нам много лет”, — рассказал швед.

Бенгт вернул шкаф в отличном состоянии, а также сохранил от нее оригинальный рукописный чек. По его словам, приобретение оказалось успешным, потому что шкаф выдержал несколько переездов и хранил не только книги, но также посуду, фотоальбомы и телевизор.

Мужчина утверждает, что мебель смогла так хорошо сохраниться благодаря бережному отношению. В частности, он не забывал постоянно протирать пыль и смазывать маслом дверцы шкафа.

Это произошло в рамках кампании #BuyBackFriday, которую IKEA проводит во время распродаж, посвященных “Черной пятницы”. Магазин предлагает принять старую мебель и вернуть покупателям до 60% от ее стоимости.

Затем товары сдадут на переработку или выставят со скидкой в специальном отделе. Благодаря этому компания пытается навязать клиентам экологический образ жизни.

Забыл вернуть: в США в библиотеку принесли книгу, которую взяли почитать 110 лет назад

Речь идет об издании “Новые хроники Ребекки” автора Кейт Виггин. Читатель взял почитать ее 8 ноября 1911 года, а вернуть забыл. Потом кто-то из его потомков или их знакомых выбросил книгу в помойку.

Только спустя столетие роман случайно нашли и принесли в библиотеку.

Библиотекари говорят, что издание, несмотря на возраст и все скитания, хорошо сохранилось. Но издавать книгу на руки больше не будут, ее можно будет почитать лишь на месте, взяв в историческом отделе. Цена книги в интернете-около 5 долларов.

Если бы читатель был жив, ему пришлось бы заплатить штраф за просрочку-более 60 тыс. долл.

Источник: УНН