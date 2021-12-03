Если нападут - получат достойный отпор, сказал Резников

Украина не будет "умиротворять" агрессора и даст отпор, если Россия устроит эскалацию. Об этом 3 декабря заявил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Путь "умиротворения" агрессора не рассматривается. В случае надобности Украина даст отпор", – сказал министр, добавив, что Украина при этом заинтересована в политико-дипломатическом сценарии, и никаких силовых провокаций с нашей стороны быть не может.

Он отметил, что украинская разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует, наиболее вероятное время – конец января. При этом Резников подчеркнул, что такой сценарий является возможным, но не обязательным.

По словам министра, Украина должна отвернуть сценарий эскалации, в том числе при поддержке партнеров.

"Способ – сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора", – заявил Резников.

Он сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Сейчас у границ Украины и в оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа российских войск: 33 из них – на постоянной основе, восемь – дополнительно переброшены в Крым. Также сохраняется напряжение в Азово-Черноморском регионе.

Резников добавил, что Украина и партнеры наблюдают за маневрами РФ, а направления с наибольшими рисками укрепляются, потому "никаких сюрпризов не будет".

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.

1 декабря президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.

Источник: Liga.net



