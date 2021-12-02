Яблони на Марсе все-таки расцветут: ученые уже все придумали

Ученые придумали способ, как сделать Марс пригодным к жизни, то есть сделать его поверхность и климат похожими на земные. По словам британских ученых, для выживания людей на Марсе следует создать искусственное магнитное поле.

"Тераформирование Марса – одно из величайших мечтаний человечества. Марс имеет многое для этого. Его день примерно такой же продолжительности, как и земной, под его поверхностью много замерзшей воды, и, вероятно, со временем ему можно будет придать атмосферу, которая пригодна для дыхание. Но одна из вещей, которой ему не хватает, это сильное магнитное поле", - рассказали ученые.

Они предложили новую идею: создать искусственное магнитное поле, которое могло бы защитить Марс от солнечного ветра и ионизирующих частиц. Ранний Марс обладал плотной, богатой водой атмосферой, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.

По их словам, нельзя просто воспроизвести магнитное поле Земли на Красной планете. Наше поле создается в ядре Земли, а внутри Марса ядро ​​меньше и прохладнее.

Для появления магнитного поля вокруг планеты необходим сильный поток заряженных частиц внутри (как на Земле) или вокруг планеты. Первый вариант не подходит. Но оказывается, можно создать кольцо из заряженных частиц вокруг Марса благодаря его спутнику Фобосу.

Фобос – один из двух марсианских спутников, вращающийся вокруг планеты довольно близко и совершающий оборот каждые 8 ​​часов.

Команда ученых предлагает ионизировать частицы с поверхности Фобоса, затем ускорить их. Это создаст магнитное поле для защиты Красной планеты.

Ученые признают, что это смелый план и он даже кажется недостижимым, однако считают, что воплотить его в жизнь со временем будет возможно, это очень важно для человечества.

Напомним, что американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты.

Ранее марсоход Curiosity снял необычные облака после заката на Марсе. Обычно облака на планете появляются в холодное время года. Кроме того, они сформировались выше и, скорее всего, содержат замерзший углекислый газ.

Источник: ТСН



