"Поддержать"
Тренды:
Новости
Яблони на Марсе все-таки расцветут: ученые уже все придумали
В Кремле, после заявления Зеленского о Крыме заговорили о "прямой угрозе"
Верховная Рада приняла Бюджет-2022: основные показатели
Екатерина II была уверена в пользе вакцинации: ее письмо об этом продано за миллион долларов
"Повязали" работорговцев: "вербуют" для работы, секс-эксплуатации и суррогатного материнства
ВР сделала важный шаг к сохранению природных ресурсов Украины
Лига чемпионов УЕФА по футзалу: украинский клуб выиграл стартовый поединок
На что обратить внимание при покупке смесителя в ванную? PR
Нацбанк негативно оценивает бизнес-перспективы вопреки "победам" Зеленского
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Жесткая китаизация: к 2025 году 85% граждан КНР будут использовать китайский язык
Страна мечты: зачем и кому Зеленский в своем послании продавал свои "победы"
Хоккейный кризис: семь клубов организуют новый чемпионат Украины
Во всем виновна Украина, считает Путин и грозит «красными линиями»
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
Все новости
Технологии / Космос

Яблони на Марсе все-таки расцветут: ученые уже все придумали

22:30, 02 дек 2021
75

Яблони на Марсе все-таки расцветут: ученые уже все придумали

Ученые придумали способ, как сделать Марс пригодным к жизни, то есть сделать его поверхность и климат похожими на земные. По словам британских ученых, для выживания людей на Марсе следует создать искусственное магнитное поле.

"Тераформирование Марса – одно из величайших мечтаний человечества. Марс имеет многое для этого. Его день примерно такой же продолжительности, как и земной, под его поверхностью много замерзшей воды, и, вероятно, со временем ему можно будет придать атмосферу, которая пригодна для дыхание. Но одна из вещей, которой ему не хватает, это сильное магнитное поле", - рассказали ученые.
Они предложили новую идею: создать искусственное магнитное поле, которое могло бы защитить Марс от солнечного ветра и ионизирующих частиц. Ранний Марс обладал плотной, богатой водой атмосферой, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.
По их словам, нельзя просто воспроизвести магнитное поле Земли на Красной планете. Наше поле создается в ядре Земли, а внутри Марса ядро ​​меньше и прохладнее.
Для появления магнитного поля вокруг планеты необходим сильный поток заряженных частиц внутри (как на Земле) или вокруг планеты. Первый вариант не подходит. Но оказывается, можно создать кольцо из заряженных частиц вокруг Марса благодаря его спутнику Фобосу.
Фобос – один из двух марсианских спутников, вращающийся вокруг планеты довольно близко и совершающий оборот каждые 8 ​​часов.
Команда ученых предлагает ионизировать частицы с поверхности Фобоса, затем ускорить их. Это создаст магнитное поле для защиты Красной планеты.
Ученые признают, что это смелый план и он даже кажется недостижимым, однако считают, что воплотить его в жизнь со временем будет возможно, это очень важно для человечества.
Напомним, что американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты.
Ранее марсоход Curiosity снял необычные облака после заката на Марсе. Обычно облака на планете появляются в холодное время года. Кроме того, они сформировались выше и, скорее всего, содержат замерзший углекислый газ.
Источник: ТСН

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Мультимедиа
Смотреть еще
Бизнес / Технологии / Экотехнологии / Видео
1-12-2021, 22:30
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще