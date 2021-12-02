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В Кремле, после заявления Зеленского о Крыме заговорили о "прямой угрозе"

22:00, 02 дек 2021
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В Кремле, после заявления Зеленского о Крыме заговорили о "прямой угрозе"

Кремль воспринимает слова Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 1 декабря в парламенте страны о намерении вернуть временно окупированный Крым, как прямую угрозу в адрес РФ. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать”, — сказал Песков.
Накануне Президент Украины заявил, среди прочего, о необходимости прямого диалога с Российской Федерацией.
Кроме того, ранее представители Украины неоднократно заявляли, что Украина не планирует никаких силовых действий и привержена диалогу
Напомним
В последнее время Путин и его спикеры - в рамках гибридной войны, которую они восьмой год ведут против Украины - избрали новую тактику. Теперь начали агрессивную риторику, пытаясь убедить мир, что во всех проблемах Крыма и Донбасса Украина виновна сама. Лавров говорит: "Украина становится все более наглой!". Путин говорит, что очень обеспокоен, потому что Россию пытаются сделать стороной конфликта, хотя "всем известно" – в Украине "гражданская война" и "украинцы убивают украинцев". Песков уверяет, что Украина не выполняет Минские договоренности, не принимает закон об особом статусе Донбасса и не проводит там выборы. И все они возмущаются, что Украина якобы устраивает провокации, стягивает войска к линии разграничения с ОРДЛО и планирует наступление, а ее западные партнеры подыгрывают, предоставляют вооружение и привлекают возможным членством в НАТО и ЕС. Россия активно представляется пострадавшей, которую все зря обвиняют в агрессивности и желании поглотить Украину.
В то же время мировое сообщество на такие упреки не поддается. И в ЕС, и в НАТО уверены, что Россия действительно планирует поглощение Украины, отказывая ей в суверенности, именно Россия нагнетает обстановку, концентрирует войска, рассказывает о фашизме и нацизме в Украине и о притеснениях свободы слова, а также - о нарушении прав людей, в частности русскоязычного населения страны. Путин не идет на компромиссы. Он требует юридических гарантий нераспространения НАТО на Восток. НАТО отвечает, что суверенные государства сами определятся, с кем им вступать в союзы, а за какие-либо агрессивные действия придется отвечать. Зеленский стремится к прямым контактам с Путиным. Путин отвечает, что лучше контактировать с "руководством" ОРДЛО.
Как итог, обстановка усложняется. Стороны уперлись.
Войска России и Украины готовы к обострению.
НАТО готовится реагировать.
А мы – ждем...
Источник: ТАСС

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