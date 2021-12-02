Екатерина II была уверена в пользе вакцинации: ее письмо об этом продано за миллион долларов

На аукционе в Лондоне было продано письмо российской императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от оспы. Документ и портрет правительницы ушли с молотка за 951 тысячу фунтов (1,2 млн долл.).

Сообщается, что письмо Екатерины II написано 20 апреля 1787 года и адресовано к генерал-фельдмаршалу графу Петру Александровичу Румянцеву.

На письме стоит личная подпись Екатерины и содержится указание генералу о внедрении практики прививания от оспы во вверенных ему губерниях.

Добавим, что портрет, который шел с письмом, написанный художником Дмитрием Левицким.

Напомним, что "вакцина" стала словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster.

Источник: Аукционный дом Macdougall's