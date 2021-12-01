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Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов

22:30, 01 дек 2021
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Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов

Виртуальную яхту Metaflower, построенную в метавселенной для онлайн-игры The Sandbox, продали за рекордные 650 тысяч долларов. 

Виртуальная яхта – самый дорогой предмет, который когда-либо продавали на платформе. Она имеет три палубы, вертолетную площадку, джакузи и пульт диджея.
В игре The Sandbox можно создавать и монетизировать объекты, используя виртуальные инструменты, предлагаемые платформой. Все предметы, построенные игроками, принадлежат исключительно им.
Продажа предметов в метавселенной в последнее время становится все более популярной.

Цукерберг объяснил, что такое Метавселенная и каковы ее преимущества.
Цель вселенной – это новый этап в развитии интернета, отметил глава Facebook Марк Цукерберг. Он добавил, что главная цель цели вселенной – сочетать людей, помогать им общаться. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Цукерберг отмечает, что весь контент из “обычного” интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.
В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One.
Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и более экологично, поскольку нужно меньше совершать поездки на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на отдалении, например дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.
Процесс уже идет: карибский остров Барбадос заключил соглашение с Decentraland на размещение первого виртуального диппредставительства в Метавселенной.
Источник: БизнесИнсайдер

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