Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов

Виртуальную яхту Metaflower, построенную в метавселенной для онлайн-игры The Sandbox, продали за рекордные 650 тысяч долларов.

Виртуальная яхта – самый дорогой предмет, который когда-либо продавали на платформе. Она имеет три палубы, вертолетную площадку, джакузи и пульт диджея.

В игре The Sandbox можно создавать и монетизировать объекты, используя виртуальные инструменты, предлагаемые платформой. Все предметы, построенные игроками, принадлежат исключительно им.

Продажа предметов в метавселенной в последнее время становится все более популярной.

Цукерберг объяснил, что такое Метавселенная и каковы ее преимущества.

Цель вселенной – это новый этап в развитии интернета, отметил глава Facebook Марк Цукерберг. Он добавил, что главная цель цели вселенной – сочетать людей, помогать им общаться. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Цукерберг отмечает, что весь контент из “обычного” интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.

В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One.

Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и более экологично, поскольку нужно меньше совершать поездки на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на отдалении, например дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.

Процесс уже идет: карибский остров Барбадос заключил соглашение с Decentraland на размещение первого виртуального диппредставительства в Метавселенной.

Источник: БизнесИнсайдер



