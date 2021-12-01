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Общество / Власть и право

Жесткая китаизация: к 2025 году 85% граждан КНР будут использовать китайский язык

22:00, 01 дек 2021
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Жесткая китаизация: к 2025 году 85% граждан КНР будут использовать китайский язык

Китай начинает агрессивную кампанию по продвижению китайского языка, заявляя, что 85% его граждан будут использовать национальный язык до 2025 года. Интересно, как Россия отреагирует: кого будет защищать?

Этот шаг, поставивить под еще большее давление китайские региональные диалекты, такие как кантонский и хокинский, а также языки меньшинств, такие как тибетский, монгольский и уйгурский, что находятся под угрозой исчезновения.
В распоряжении, изданном во вторник Государственным советом Кабинета министров Китая, говорится, что использование китайского языка, известного как "путунхуа" или "общая речь", остается "несбалансованим и неадекватным" и нуждается в улучшении, чтобы удовлетворить потребности современной экономики.
В распоряжении говорится, что языковое соответствие необходимо для экономики и национального единства.
Распоряжение также призывает официальные лица "решительно повышать международный статус и влияние Китая" в академических кругах, международных организациях и на глобальных собраниях.
Критики время от времени протестовали против изменений в системе образования и требований к трудоустройству, которые неуклонно подрывали роль языков меньшинств, называя это кампанией по искоренению культур, которые не соответствуют доминирующей этнической группе хань.
Рядом с целью 2025 года, политика имеет целью сделать китайский язык практически универсальным до 2035 года, в том числе в сельской местности и среди этнических меньшинств.
Продвижение китайского по сравнению с другими языками вызвало периодические протесты, в том числе в прошлом году во Внутренней Монголии, когда монгольский язык был заменен стандартным китайским языком, как языком обучения.
Правящая Коммунистическая партия Китая осудила все движения, как форму сепаратизма и безжалостно подавила их.
Источник: Синьхуа

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