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Адмирал Березовский приказал сложить оружие и сдать Крым россиянам: будет суд

21:00, 30 ноя 2021
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Адмирал Березовский приказал сложить оружие и сдать Крым россиянам: будет суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дениса Березовского, которого подозревают, в частности в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Ему инкриминировали государственную измену и создание и руководство преступной организацией (ч. 1 Ст. 111, Ч. 1 Ст. 255 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, 1 марта 2014 года указом исполняющего обязанности Президента Украины обвиняемого назначен командующим ВМС ВСУ.
“Его обязанностями на этой должности было предусмотрено сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов, а при необходимости — предоставление отпора вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, которые способствовали оккупации Россией полуострова Крым, совершил государственную измену”, — отмечается в сообщении.
Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ.
“В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять любые решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму. Также обвиняемый приказал подчиненным воинским подразделениям сложить оружие, не совершать сопротивления ВС РФ и перейти под командование оккупантов”, — сообщили в ОГП.
Отмечается, что своими действиями и решениями обвиняемый содействовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины.
Источник: ОГП

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