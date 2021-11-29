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По меньшей мере 4,5 млрд долларов хотят отсудить у Украины китайские инвесторы "Мотор Сич"

19:48, 29 ноя 2021
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По меньшей мере 4,5 млрд долларов хотят отсудить у Украины китайские инвесторы "Мотор Сич"

Сегодня компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и другие китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" сообщили о начале инициированного против государства Украина международного арбитражного разбирательства.

Инвесторы подали иск в международный арбитражный суд в Гааге, в котором требуют от украинского правительства, 4,5 млрд долл. возмещение убытков, причиненных им вследствие национализации предприятия.
"В результате несправедливого отношения Украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае. В соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о привлечении и взаимной защите инвестиций, которое вступило в силу 31 октября 1992г., китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиардов долларов США", - сказано в обнародованном заявлении.
Китайские инвесторы отмечают, что всегда соблюдали законы, но взамен получили жестокое обращение в отношении них со стороны украинского правительства.
"Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", - заявили инвесторы.
К тому же, они не исключают возможность продолжения требований по возмещению дополнительных убытков (то есть увеличения суммы компенсации) и заявляют, что "не собираются поддаваться силовому давлению и будут использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов".
Напомним, что на момент подачи китайской стороной в начале сентября 2020 г. в украинский Минюст сообщения об инвестиционном споре сумма возмещения убытков составила 3,5 млрд долл., тогда как сейчас, в ноябре 2021 г., она выросла до 4,5 млрд долл. Как считают экономические эксперты, размер требований к Украине будет увеличиваться и в дальнейшем, поскольку китайские инвесторы продолжают накапливать убытки. В то же время, в публичном заявлении Beijing Skyrizon сказано также следующее: "Мы надеемся на добрую волю и примирение". По мнению опрошенных экспертов, с учетом этой риторики лучшим для Украины выходом было бы досудебное урегулирование международного арбитража, поскольку это единственный шанс снизить финансовые и имиджевые потери. То есть в зависимости от позиции украинской стороны, сумма возмещения ущерба китайским инвесторам может оказаться как выше, так и ниже указанных в исковом заявлении 4,5 млрд долл.
Ранее сообщалось, что в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Одним из партнеров DLA Piper долгое время был Дуг Эмхофф, муж вице-президента США Камалы Харрис.
Как известно, запорожское предприятие авиационного двигателестроения ОАО "Мотор Сич" было национализировано указом Президента Украины Владимира Зеленского, который своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Источник: РБК

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