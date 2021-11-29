Аварии дня: утечка аммиака в Винницкой области и взрыв на Бурштынской ТЭС

На Иванофранковщине произошел взрыв на ТЭС, а в Винницкой области спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны. Ситуация контролируется, сообщают в ГСЧС.

“Сегодня, около 9:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Немиров на Соборной улице ощущается резкий запах аммиака. Спасатели выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий продолжается утечка безводного аммиака”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сразу были приняты меры для предотвращения распространения облака.

“На месте происшествия проведена эвакуация людей (с учетом возможного направления движения облака), продолжается откачка аммиака из цистерны. Осуществляется осаждение паров газа с использования распыленных водных струй", - отмечается в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

“На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС, отделение радиационной, химической и биологической защиты. Ситуация контролируемая", - информирует ГСЧС.

* * *

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел взрыв. На работу станции, как отмечается, это не повлияло. ГСЧС отмечает, что госпитализировали пять человек, в ОГА сообщают о 4 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии с термическими ожогами.

Источник: УНН