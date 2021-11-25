Ни продать, ни сжечь, ни разобрать: евробляхи стали ловушкой

"Эпоха евроблях" в Украине закончилась, а связанные с ними проблемы остались. 10 ноября в Украине закончился льготный период для растаможки автомобилей на европейской регистрации. Кто не успел или не захотел растаможивать машины из ЕС по этим правилам, сейчас рискуют попасть на штрафы до 170 000 грн. Дешевые машины из ЕС могут дорого стоить владельцам. И не только им, но всем украинцам: эти машины невозможно законно утилизировать. Их нелегально "распыляют" или оставляют во дворах – и они еще годами будут отравлять окружающую среду.

Шестая попытка

"Вопрос с евробляхами решен", – заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 10 ноября. В этот день закончился период льготного налогового режима растаможки автомобилей на иностранных номерах, длившийся с 15 июня.

Возможность растаможить авто по этой процедуре осталась только у участников боевых действий в зоне ООС, если они находились на фронте более 90 дней.

Для остальных все плохо: полиция и таможня в разных областях Украины приступили к совместной операции по выявлению владельцев нерастаможенных автомобилей.

Патрульный может выписать штраф 8500 грн и передать информацию о нарушителе таможенникам, которые уже оформят штраф 170 000 грн.

Владелец автомобиля получит соответствующую информацию по почте по адресу регистрации. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.

Кто не успел

Риск столкнуться с высокими штрафами не стал стимулом для большинства владельцев, рассказывает LIGA.net Станислав Бучацкий, глава ГС "Институт исследований авторынка".

Когда законопроект о новых правилах растаможивания обсуждали в парламенте, один из разработчиков сообщил, что, по разным оценкам, в Украине остается до 500 000 таких транспортных средств. Исходя из этой цифры, процедуру растаможивания прошли всего 17% от запланированных авторами закона машин.

Кто остался

"Есть те, кто не смог этого сделать из-за поддельных документов на авто или нехватки денег, и те, кто посчитал, что платить более тысячи евро пошлины за машину, купленную за 500, – нерационально", – объясняет Бучацкий.

Также из-за ограничений в законе не смогли растаможить авто, въезжавшие через контрольно-пропускные пункты, граничащие с Россией; легковые машины, старше стандарта Евро-2 (выпущенные до 1995 года); грузовые минивэны до Евро-5 (от 2009 года); "гибриды" и т.д.

Сжечь – дорого

Что делать с такими машинами? В знак протеста против "драконовских" штрафов многие "евробляхеры" грозились сжечь свои авто, как только закон о штрафах вступит в силу. Такой "перформанс" в 2019 году уже устроил Олег Ярошевич, основатель ОО "Авто Евро Сила", лоббирующей интересы владельцев таких авто.

В ноябре 2021 года Авто Евро Сила распространила еще одно похожее видео с объяснением: "Если человек хочет растаможить авто, которое стоит $500, как этот Opel, то он должен заплатить... втрое дороже закупочной цены".

Впрочем, "массовой" инициатива так и не стала. "Потому что это никак не решает проблему со штрафами, – объясняет Бучацкий из ГС "Институт исследований авторынка". – Если человек оформлял на себя транзит такого авто – оно все равно "висит" на нем в таможенной базе, что бы с ним ни делали".

Разборка – тоже не вариант

Еще одна популярная в последнее время модель родом из 90-х, чтобы избежать штрафов за нерастаможенное авто, – подделка техпаспорта или других документов на авто или/и замена VIN-кодов, номеров из автомобиля, попавшего в ДТП и не подлежащего ремонту.

Такие методы также незаконны, и за них предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, поясняет LIGA.net адвокат, заместитель председателя комитета Ассоциации юристов Украины по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ярослав Сербин.

В частности, ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) предусматривает штраф от 2550 до 5100 грн, исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

Ст. 358 (подделка документов) – штраф до 17 000 грн или арест до шести месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

Ч. 6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины (потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование) – штраф 170 000 грн или их конфискация.

Часть евроблях стала "недвижимостью" городских дворов. "Однако если сравнивать с данными таможни – визуально в Украине машин на "бляхах" уже гораздо меньше. Это значит, что их физически уже где-то "разобрали", – уверен Бучацкий из Института исследований авторынка.

Причем нелегально, поскольку официального порядка утилизации евроблях в принципе не существует, объясняет он.

"Евробляху для этого нужно растаможить, а затем снять с учета, или ее должно конфисковать государство и что-то делать с ней за свой счет".

Сдавая авто на неофициальную разборку владельцы тоже рискуют: на уровне таможенного кодекса запрещены операции с товарами под таможенным контролем – за это также "светит" штраф, объясняют в ОО "Авто Евро Сила".

"Ваш паспорт, прописка есть в таможенной базе. Найти вас для привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил и наложения штрафа в размере 170 000 грн для таможни не составляет проблем", – отмечают там.

Законный способ

Законный способ избавиться от обязательства перед таможней по "евробляхе", которая уничтожена, повреждена в ДТП, украдена, – завершить таможенный режим транзита, временного ввоза, добавляют в "Авто Евро Силе".

Между тем, нерешенной остается проблема утилизации в Украине не только "евроблях", но и автомобилей в целом, рассказывает Бучацкий из Института исследований авторынка: "В прошлом году, по данным Госстата, в Украине утилизировали всего 17 тонн транспортных средств – в автомобилях это шесть штук. Куда делись еще 13 187 автомобилей – можно только догадываться".

Уляна Букатюк, Liga.net



