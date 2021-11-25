Сарить кофе в турке просто, но есть секреты для аромата

Приготовление кофе в турке считается одним из самых древних способов заваривания напитка. Нет лучшего начала дня, чем чашечка ароматного кофе. Необязательно посещать кафе или заваривать растворимый напиток, чтобы насладиться его вкусом. Сварить насыщенный кофе можно самостоятельно. Для этого понадобится турка и зерновой кофе. Конечно, такие товары стоят недешево, зато в отличном качестве напитка вы можете быть уверены.

Каким должен быть кофе

Многие специалисты считают, что самым лучшим сортом для заваривания в турке является арабика. Наиболее ароматный напиток выйдет из свежесмолотых зерен. Для этого обжаренные зерна нужно перемолоть в кофемолке непосредственно перед варкой. Кофе для приготовления в турке должен быть мельчайшего помола и напоминать пудру по консистенции.

Сколько нужно кофе

Следует соблюдать соотношение кофе и воды 1:10 для правильной консистенции. То есть в турку объемом 200 мл нужно взять 20 г кофе.

Какая нужна турка

Для варки кофе лучше выбрать медную турку с узким горлышком.

Как сварить классический кофе

В турку всыпьте кофе и влейте холодную воду. Вода не должна быть выше начала горлышка турки.

Поставьте турку на средний огонь.

Через минуту кофе можно перемешать.

К моменту закипания в турке начнет подниматься пенка. Для более насыщенного вкуса кофе в самом начале закипания можно убрать и снова вернуть на огонь 2-3 раза, чтобы довести его до кипения несколько раз. Кипятить не нужно. Доведя до кипения, турку нужно сразу снять с огня.

На этом этапе можно добавить в кофе несколько капель ледяной воды – тогда осадок выпадет быстрее.

Чтобы напиток сохранил аромат, чашку кофе нужно предварительно нагреть или обдать кипятком.

Разлить кофе по чашкам.

Несколько минут подождать, пока кофе в чашках настоится, а гуща опустится ко дну.

После этого в напиток можно добавить другие ингредиенты или сразу пить.

Рецепт с секретным ингредиентом

Ингредиенты

Кофе меленый – 2 ч. л.

Вода – 120 мл.

Коричневый сахар – 1 ч. л.

Щепотка соли.

Приготовление

В турку засыпать кофе, сахар и соль. Соль раскрывает вкус и аромат напитка. Перемешайте ингредиенты. Влить холодную воду не выше уровня начала носика турки. Поставить кофе на средний огонь. Через несколько минут в кофе начнет подниматься пенка.

Как только пенка начнет "убегать", турку нужно снять с огня и подождать, пока пенка спадет. Затем вернуть кофе на огонь и подождать, пока пенка снова поднимется. Снова убрать турку. Чем крепче кофе вы любите, тем больше раз нужно убирать и возвращать на огонь турку.

В конце варки в турку влить ложку ледяной воды. Подождать две минуты и вылить напиток в чашку.

Источник: УНИАН



