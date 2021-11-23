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Общество

Течение унесло купальщицу в море на 12 часов, спасли дельфины

22:30, 23 ноя 2021
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Течение унесло купальщицу в море на 12 часов, спасли дельфины

Женщина провела в 18-градусном море около 12 часов. Ей удалось спастись благодаря плавающим рядом дельфинам. Об этом сообщает Daily Mail.

Преподаватель университета, которого зовут Хосров Хосравани, только недавно получил права на управление яхтой. В тот день он совершал морское путешествие вместе с друзьями из Марина дель Рей к пляжу Парадайз-Коув.
Во время путешествия в открытом море он увидел стаю дельфинов, которые кружили на одном месте, привлекая внимание. Когда Хосров подплыл к ним поближе, обнаружил в воде женскую руку.
“Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел этой женщины, которой оставалось жить всего несколько минут”, — заявил мужчина.
Он отметил, что перед отправкой провел друзьям инструктаж по безопасности.
“Я им сказал, что обычно эти навыки не понадобятся на практике, но их надо знать. А за 30 минут им всем пришлось вспомнить то, чему я их учил”, — добавил Хосров.
Обнаженную женщину достали из воды. Она была обессилена и замерзла настолько, что не могла двигаться и говорить. Потерпевшую укутали в одеяла и связались со спасателями.
Через 7 минут прибыла команда, забравшая женщину на берег. Оказалось, что американку подхватило течение, когда она ночью решила искупаться сама.


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