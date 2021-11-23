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Бизнес / Энергетика

Минэнергетики сообщает: все АЭС Украины заработают на максимальной мощности

21:00, 23 ноя 2021
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Минэнергетики сообщает: все АЭС Украины заработают на максимальной мощности

Впервые в истории с февраля 2022 года на максимальной мощности будут работать все 15 энергоблоков украинских атомных электростанций. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины", сообщает УНИАН.

"Будем работать 14-ю энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.
При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ривненской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе.
Таким образом, впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

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