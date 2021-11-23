Украина строит свой космодром в Новой Шотландии вместе с канадскими партнерами

Украина и Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия. Презентация проекта и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс в Канаде 19 ноября. Об этом в Facebook сообщает председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Проект предусматривает создание в провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя “Циклон-4М”, разработки и производства украинских ГП “КБ “Южное” и ГП ПО “Южный машиностроительный завод”. Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Тафтай в своей речи отметил важность проекта не только для развития космической сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружественных и партнерских отношений между двумя государствами в целом.

Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя ГП " КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Также отмечается, что накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление по поводу празднования партнерства украинских предприятий ГП “КБ “Южное”, ГП ПО “Южмаш” с Maritime Launch Services.