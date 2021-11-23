В Одессу доставили два катера береговой охраны США для украинских ВМС

В Одесском морском порту пришвартовалось грузовое судно Ocean Grand, на котором прибыли два модернизированных патрульных катера береговой охраны США, которые переданы Украине для усиления её Военно-Морских Сил.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Твиттере.

“Два патрульных катера типа „Island“ на борту судна” Ocean Grand" прибыли в Одессу“, — сообщили в ВМС, добавив, что безопасность на переходе Черным морем обеспечивали корабли и авиация Военно-Морских Сил Украины.

Вскоре на катерах, которым даны имена “Фастов” и “Сумы”, будет поднят Военно-морской флаг Украины. Под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки в Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.