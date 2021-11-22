Украина не примет участие в суде по катастрофе самолета в Иране из-за манипуляций в процессе

Представитель Украины не будет принимать участие в формальном суде, связанном со сбитым Ираном украинском самолете авиакомпании МАУ из-за манипуляций в судебном процессе.

Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана о сбитии самолета Международных Авиалиний Украины рейса PS752. На первое заседание пригласили посла Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Министерства иностранных дел Украины..

“Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана о сбитии самолета Международных Авиалиний Украины (PS 752), первое заседание которого состоялось 21 ноября 2021 года в Тегеране. Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность за приглашение Посла Украины принять участие в этом заседании”, — сказано в сообщении.

В то же время, дипломаты заявили, что по состоянию на сегодня, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной.

“В связи с этим считаем нецелесообразным участие Посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт”, — подчеркнули в дипведомстве.

В МИД призвали Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.

В воскресенье иранский военный суд 21 ноября начал слушания в деле о сбивании украинского пассажирского самолета в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек.

Напомним, рйс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “вражескую цель”.

Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Украина назвала этот отчет “сборником манипуляций”.

Источник УНН