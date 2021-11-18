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Бизнес / Технологии

Спутник Франции вывела на орбиту ракета с украинским двигателем

22:00, 18 ноя 2021
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Спутник Франции вывела на орбиту ракета с украинским двигателем

Во вторник, 16 ноября, с космодрома Куру, что во Французской Гвиане, состоялся 18-й успешный запуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с двигателем, который был изготовлен в Украине. Об этом сообщило КБ "Южное" в Facebook.

Ракета — носитель Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.
Сообщается, что блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используют в составе жидкостной движущей установки 4-го ступени ракеты-носителя Vega, разработало ГП “КБ “Южное” и серийно изготавливает ГП “ПО Южный машиностроительный завод”.
Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. “Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что это был уже третий пуск ракеты-носителя Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.

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