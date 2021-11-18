Путин легитимизирует торговлю РФ с ОРДЛО, Украина возмущена, Пургин в недоумении

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва теперь признает выданные на оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" отдельных районах Донецкой и Луганской областей сертификаты о происхождении товаров. Такие товары наравне с российскими получат доступ к государственным закупкам. Об этом сообщает ДонПресс.

Указ Путина

На российском портале правовой информации опубликован указ Путина, который называется "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В документе, датированном 15 ноября, говорится о том, что российский президент поручил правительству в 30-дневный срок обеспечить признание в РФ сертификатов на товары и услуги, выданные так называемыми оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР". Такие товары должны получить доступ к государственным закупкам наравне с продукцией из России. Квоты на перемещение товаров из ОРДЛО в Россию и обратно также планируется убрать.

Что еще предусматривает указ Путина по товарам из ОРДЛО:

* обеспечение признания в России сертификатов на товары и услуги, которые выданы незаконными оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР";

* предоставление товарам из "ЛДНР" доступа к государственным закупкам наравне с продукцией Российской Федерации;

* ликвидацию квот на перемещение товаров из оккупированных районов Донбасса в Россию и наоборот (кроме отдельных видов товаров);

* на товары из так называемых "ЛДНР" не должны распространяться санкции России против Украины.

Пушилин в восторге

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин в восторге и ждет очередных "должных стимулов". Он планирует "сплавлять" в Россию "основополагающую" для "ДНР" продукцию:

«Это черная металлургия, металлообработка, машиностроение. У нас огромные перспективы в производстве строительных материалов и химической промышленности. У нас далеко не реализованный потенциал в сельском хозяйстве — при должных стимулах мы можем наладить стабильное производство овощей и фруктов. Огромные возможности для разворачивания садоводства и тепличного хозяйства, производства мясной и молочной продукции. А еще легкая промышленность, фармацевтическая, пищевая и перерабатывающая… Список можно продолжать».

Пургин в недоумении

В то же время экс-спикер «Народного Совета «ДНР» Андрей Пургин в недоумении. Он считает, что Донбассу нечего дать России.

Признав, что указ создает лучшие условия для бизнеса, потому что неснимается квотирование и другие ограничения, которые есть даже у белорусов.

При этом Андрей Пургин видит немалые сложности в реализации открывшихся возможностей для ОРДЛО.

«Я не хочу прослыть человеком, который поет дифирамбы, но нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия. Но пока это все в состоянии полуадминистративного коллапса и брожения. Открытая дверь не означает, что завтра в нее кто-то шагнет», — предупреждает Пургин.

МЗС Украины отправило РФ ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что передало внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста в связи с указом президента РФ Владимира Путина №657, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским.

"Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 года о признании РФ так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательство и норм международного права”, - говорится в заявлении МИД от 16 ноября.

"Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что признание “сертификатов”, одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом меры ярко демонстрируют “целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свой экономический, политический, политический и информационного пространства.

"Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, поддерживает усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию", - подчеркивают в МИД.

В дипведомстве отметили, что продолжат консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Комментируя указ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что документ по существу "говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, с экономикой Российской Федерации".

Он проинформировал о решении Путина министров иностранных дел Германии и Франции.



