Отключения электроэнергии не будет: будет 7 кораблей «панамакс» с углем, заверил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно преодолевает сложившуюся ситуацию с дефицитом угля и заверил, что отключений света не будет. Об этом президент заявил в своем видеообращении 15 ноября.

«Недостатка не будет, а будет 7 кораблей «панамакс», которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», — сказал Зеленский.

По словам президента, уголь, который будет доставлен морским путем, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года.

«Мы не покупаем уголь у сепаратистов … Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», — добавил он.

Также глава государства опроверг информацию о возможных отключениях электроэнергии в стране и заверил, что «государство никого не оставит без света и тепла».

«Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию», — заявил президент.



