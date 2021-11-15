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Отключения электроэнергии не будет: будет 7 кораблей «панамакс» с углем, заверил Зеленский
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Отключения электроэнергии не будет: будет 7 кораблей «панамакс» с углем, заверил Зеленский

23:30, 15 ноя 2021
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Отключения электроэнергии не будет: будет 7 кораблей «панамакс» с углем, заверил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно преодолевает сложившуюся ситуацию с дефицитом угля и заверил, что отключений света не будет. Об этом президент заявил в своем видеообращении 15 ноября.

«Недостатка не будет, а будет 7 кораблей «панамакс», которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», — сказал Зеленский.
По словам президента, уголь, который будет доставлен морским путем, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года.
«Мы не покупаем уголь у сепаратистов … Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», — добавил он.
Также глава государства опроверг информацию о возможных отключениях электроэнергии в стране и заверил, что «государство никого не оставит без света и тепла».
«Отключением света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, а лучше всего не смотрите. Это сбережет и нервы, и электроэнергию», — заявил президент.


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