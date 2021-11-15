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Употребление кофе и чая снижает риск опасных болезней

22:30, 15 ноя 2021
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Употребление кофе и чая снижает риск опасных болезней

Не спешите отказываться от употребления чая и кофе, если вы их так любите! Последние исследования показали, что эти напитки снижают риск заболеть слабоумием. Об этом пишет The Sun.

Есть хорошие новости
Оказывается, если употреблять в среднем 11 чашек бодрящих напитков в неделю, то риск заболеть слабоумием снижается в три раза. Но не спешите радоваться. Одного употребления кофе или чая мало. Нужно еще придерживаться здорового образа жизни и есть здоровую пищу. В комплексе это поможет противостоять деменции.

Результаты исследования
В исследовании приняли участие 1059 человек в Греции со средним возрастом 73 года, у которых не было диагностировано деменции. Каждый человек внес в анкету свои данные, в частности о своем питании и образе жизни. После этого данные изучили ученые. Оказалось, что люди, употреблявшие много овощей и фруктов, а также около 11 чашек кофе или чая в неделю получили высшие баллы.
Затем исследователи отслеживали участников в течение трех лет, за это время у 6% развилось слабоумие.
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что если человек не придерживался диетического питания - то риск развития слабоумия повышался на 21%. Ученые напомнили, что фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, которые могут защитить клетки от повреждений и предотвратить воспаление в организме.

Почему чай и кофе не вредны
В чае содержатся антиоксиданты, называемые катехинами. Больше всего их в зеленом чае.
В кофе большое количество соединений, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием для большинства людей.
Выяснилось, что эти два основных напитка в некоторой степени защищают от деменции в некоторых случаях. А вот продукты с сахаром и жирами - наоборот, вызывают воспаления в организме.
Автор исследования - доктор Николас Скармеас уверен, что правильное питание - это один из факторов, но не основной, который поможет избежать слабоумия.
Не забывайте, чтобы быть здоровым нужно не только пить чай и кофе, обязательно нужно отказаться от курения, алкоголя, а также вести подвижный образ жизни.


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