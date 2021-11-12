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Саудовская Аравия открыла для Украины рынок морепродуктов

21:00, 12 ноя 2021
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Саудовская Аравия открыла для Украины рынок морепродуктов

Украина теперь будет экспортировать икру и морепродукты в Саудовскую Аравию. Однако, перед началом сотрудничества украинские экспортеры должны будут пройти процедуру аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Уже с 1 декабря этого года украинские производители смогут экспортировать икру и морепродукты в Саудовскую Аравию. Компетентные органы Украины и Королевства Саудовская Аравия согласовали форму сертификата для экспорта.
"Рынок Королевства Саудовской Аравии крайне важен для Украины. С каждым годом наши экспортеры получают на нем все больше возможностей. Это касается производителей мяса, молока, меда, яиц. Теперь же украинские производители получили желаемую возможность экспортировать в Королевство продукты, происходящие от водных животных. А если конкретно, то мы ожидаем экспорт в Саудовскую Аравию черной икры украинского производства", — сообщила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
В сообщении также отметили, что перед началом сотрудничества украинские экспортеры должны пройти процедуру аккредитации, чтобы получить право экспорта продуктов для потребления человеком.
Методические указания и разъяснения для экспорта пищевых продуктов в Королевство Саудовская Аравия опубликовали на официальном сайте Госпотребпотребслужбы.


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