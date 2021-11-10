Топливо из переработанного пластика создали калифорнийские ученые

Ученым из Калифорнийского государственного политехнического института удалось создать процесс, который превращает полиэтилен в вещество, похожее на дизельное топливо. Об этом сообщает Cal Poly.

Сообщается, что авторы исследования использовали метод каталитического пиролиза, чтобы превратить пластиковые пакеты на новый вид топлива. Ученые объясняют, что пластик разлагается на вещество при отсутствии кислорода, что более экологично, чем классическое топливо. Команда взяла переработанный пластик превратив его на пару, используя экстремальное тепло. Сочетание этого с химическим катализатором превратило его в топливную вещество.

"Катализатор имеет решающее значение для этого конкретного процесса. Для получения желаемого топливного продукта при относительно мягких температурах нужен только он",— отметил эксперт.

Ученые работали с температурами почти в 500 градусов. Катализатор использовали в сочетании с реактором, который может разбить пластиковые пакеты.

Исследователи считают, что этот процесс производства топлива будет работать с другими отходами: перегноем, отработанным моторным маслом и другими отходами.



