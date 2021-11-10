Порошенко уже не олигарх: он не монополист и у него нет медиа, он их продал журналистам "в рассрочку"

Порошенко продал "5 канал" и "Прямой" новому медиахолдингу "Свободные медиа", который приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой". Об этом говорится в сообщении холдинга.

"7 ноября 2021 года вступил в силу неконституционный закон Владимира Зеленского о, якобы, борьбе с олигархами […]. Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиахолдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение было совершено по рыночной цене, но "в рассрочку".

"Значительная сумма сделки отражает существенный вклад, что семья Порошенко и связанные с ней компании внесли в создание, поддержку и развитие свободной демократической прессы. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчеты будут проведены в соответствии с условиями заключенного соглашения", – говорится в сообщении.

В медиахолдинге отметили, что дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа – таким образом, трудовые коллективы являются крупнейшим акционером.

Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть их трудовым коллективам.

"Таким образом они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили условия, при которых политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет, или каким-либо образом влиять на редакционную и информационную политику каналов", – говорится в заявлении холдинга.

Отмечается, что документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Вільних медіа".

Новые владельцы "Вільних медіа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Напомним

В феврале пятый президент Украины заявил, что стал новым собственником телеканала Прямой. Порошенко также почти полностью владеет 5 каналом через ООО "ТРК НБМ", акционером которой выступает его инвестфонд Prime Assets Capital.

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Закон определяет, что олигарх – это лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни, в частности, оказывает значительное влияние на СМИ.



