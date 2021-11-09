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День украинской письменности и языка

21:30, 09 ноя 2021
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Праздник установлен 9 ноября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 “О Дне украинской письменности и языка”, сообщает УНН.

Нынешний 21-й радиодиктант национального единства начался в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономическая сутки - до 10:30 10 ноября.
В этом году 21-й радиодиктант национального единства прочитал известный украинский писатель Юрий Андрухович, он является автором текста. По словам Андруховича, текст диктанта, который назывался "Вслед за памятью", — начало его будущего нового романа.
В оккупированном Крыму сегодня тоже писали диктант, информирует Крым.Реалии. В Севастополе, по информации корреспондента, диктант писали как дети, так и взрослые. Некоторые участники правильность текста проверили сразу - ошибки были в основном связаны с написанием мягкого знака, употреблением знаков препинания и апострофа.
Также сегодня крымские активисты приходили к памятнику Тарасу Шевченко в прибрежной части Севастополя возле бухты Омега.


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