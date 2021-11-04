Алексей Резников назначен ВР на должность министра обороны

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны, передает УНН.

Кандидатуру Резникова поддержали 273 нардепов.

Кто такой Резников

В своем выступлении Резников отметил важность развития украинской армии на принципах уважения к военным. Что касается войны с Россией, то новоназначенный министр считает, что Украина должна дать комплексный и адаптивный ответ.

"Цена эскалации должна быть неприемлемой для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий постоянно расти", - заявил Резников с трибуны ВР.

Важным аспектом Резников считает сотрудничество Министерства обороны и Министерства стратегической промышленности для обеспечения армии оружием.

Также, по словам Резникова, важным аспектом должна стать военная дипломатия, которую МОУ будет проводить совместно с МИД.

Напомним

Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.

Резников с сентября 2019 года был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вопрос призыва

Алексей Резников заявил, что сейчас обсуждает уместность отмены призыва на военную службу. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

“Я в своих предыдущих консультациях, действительно, сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть чувство, но я хочу проверить его, проговорив с экспертами. Моя мечта, чтобы, по большому счету, мы пришли к профессиональной армии”, — рассказал Резников.

По его словам, Минобороны должно сделать службу в армии привлекательной, чтобы в стране не стояли вопросы о призыве ребят-студентов.

“Я надеюсь, что новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны, возможно, и будет тем заменителем удобным, когда люди будут проходить подготовку и быть в реестре территориальной обороны, и это как раз будет мобилизационным резервом”, — сказал Резников.

Кадровые изменения

Алексей Резников заявил, что в Министерстве обороны Украины будут кадровые изменения. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВР.

“Все кадровые изменения в Вооруженных силах будут однозначно соглашаться по взаимодействию и коммуникации с Валерием Залужным. Кадровую политику будем вместе внедрять. Кадровые изменения в Министерстве обороны думаю имеют место и будут”, — сказал Резников.

Он отметил, что сейчас не будет озвучивать никаких фамилий.

“Потому что я хочу пообщаться с каждым человеком кто имеет ответственную должность, понять, что он делает, что у них не получается, что мешало, препятствовало и я почувствую по дороге ли нам дальше по дороге, нужно будет поблагодарить, пожать руки и попросить освободить место. Это будет сделано оперативно в течение нескольких дней”, — рассказал Резников.

Кроме того, он рассказал, что первый его визит будет в зону проведения ООС вместе с главнокомандующим.

“А затем по бригадно, по всем видам Вооруженных Сил и Винницу, и в Одессу, Закарпатье. Там есть несколько нюансов, нужно мотивировать людей продлевать контракт — это очень важно. У нас очень высокий процент людей, которые не продлевают контракт. То есть Украина вкладывает в них средства, учит. Они прослужили 6 месяцев, а дальше нет продолжения. То есть нет дальше мотивации. Ею может быть жилищная программа, денежное обеспечение, справедливый карьерный рост”, — сказал Резников.

Аудит армии

Новый министр обороны Украины Алексей Резников намерен посетить с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге в парламенте.

Глава оборонного ведомства уточнил:

«Сделаем аудит, поедем в войска. Первый визит будет в зону проведения ООС вместе с главнокомандующим, а затем по всем видам вооруженных сил».

По словам Резникова, он намерен совместно с Залужным организовать взаимодействие между Генштабом и Министерством обороны:

«Это будет сотрудничество, взаимодействие, полная кооперация. Вооруженные силы нас защищают, а моя задача — защищать их в вопросах политических, дипломатических, юридических».



