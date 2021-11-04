"Поддержать"
Тренды:
Новости
Алексей Резников назначен ВР на должность министра обороны
Подростки-правонарушители: каждое второе преступление - тяжкое
Печальный рекорд заболеваемости COVID-19: 27 тыс за сутки и 3 млнза время пандемии
Николенко Лаврову: перестаньте мыслить категориями войны. А Гиркин требует введения в Украину войск РФ
Вулкан Ла-Пальма - зона катастрофы, но из космоса все выглядит не так уж и страшно
Ахметов наращивает добычу угля: введены 23 новые лавы
Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет в Украине
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Супергорода будущего: Саудовская Аравия начала строительство города без дорог и автомобилей
Фекалии доказали: в древности тоже были гурманы: ели голубой сыр и пили светлый эль
Разбор матча: почему "Шахтер" проиграл "Реалу"
Остров Змеиный прикрыт: Украина установила там оборудование по контролю за морскими целями
Газа и угля на зиму хватит, говорят эксперты, в Кабмине подтверждают
Украинская вакцина будет в таблетках, ее уже испытывают в Польше
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе ИНФОГРАФИКА
Все новости
Общество / Природа

Вулкан Ла-Пальма - зона катастрофы, но из космоса все выглядит не так уж и страшно

19:00, 04 ноя 2021
67

На острове Ла-Пальма с населением в 83 тысячи человек, который входит в состав архипелага Канарских островов в Атлантике, продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября, и масштабы разрушения уже становятся устрашающими, пишет Daily Mail, опубликовав снимок последствий извержения с космоса.

Спутниковые снимки показывают огромные шлейфы пепла, взлетающие в небо, и поля, горящие от потоков лавы, каскадом спускающейся к морю и сносящей здания на своем пути. По данным системы мониторинга Европейского Союза, три реки лавы, стекающие по склону холма на западной стороне острова, разрушили 461 здание, включая дома, и покрыли 212 гектаров сельской местности.
25 сентября, извержение вступило в новую фазу, когда кратер вулкана Кумбре-Вьеха обрушился, открыв новое отверстие для выброса, что увеличило поток лавы. Об этом сообщил Институт вулканологии Канарских островов.
"В этом типе извержения нет ничего необычного в том, что конус вулкана ломается. Образуется кратер, не выдерживающий собственного веса, и… конус ломается. Этот частичный разрыв произошел в одночасье", – пояснил директор комитета по реагированию на вулкан Мигель Анхель Моркуенде.
На сегодня с острова эвакуированы около шести тысяч человек, разрушены сотни домов. Аэропорт острова сначала закрыли из-за большого количества вулканического пепла, который его сотрудники сметали со взлетно-посадочной полосы, но затем администрация объявила, что он снова работает.
Эксперты опасаются, что извержение может продлиться три месяца. В прошлую пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на следующей неделе правительство объявит остров "зоной катастрофы".
Из-за извержения вулкана на Канарских островах ведущим авиакомпаниям рекомендовали отменить полеты на три острова — Иерро, Пальма и Гомера.
В сети продолжают публиковать кадры извержения вулкана. Настоящей сенсацией стал снимок виллы, которую раскаленная лава чудом не зацепила на своем пути. Дом принадлежит датским пенсионерам Инге и Ранье Кок, которые не приезжали на остров с начала пандемии коронавируса.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Главные новости / Видео
Вчера, 12:00
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Каир перенаселен, Египет открывает новую высокотехнологичную столицу
Каир перенаселен, Египет открывает новую высокотехнологичную столицу
Алиса Стригункова - одиннадцатилетняя балерина из Горловки поразила чувственным танцем
Алиса Стригункова - одиннадцатилетняя балерина из Горловки поразила чувственным танцем
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены