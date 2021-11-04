Ахметов наращивает добычу угля: введены 23 новые лавы

Шахты "ДТЭК Энерго" в январе-октябре ввели в эксплуатацию 23 новых лавы, добыв 13,7 млн тонн угля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В январе-октябре этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн тонн угля марки "Г". Для обеспечения стабильной непрерывной добычи за этот период на шахтах компании ввели в работу 23 новых лавы. Только в октябре на шахтах компании было добыто более 1,4 млн тонн топлива и запущены 2 новых лавы", - говорится в сообщении.

До конца года компания планирует обеспечить добычу 17 млн тонн угля и запустить еще 6 лав.

"Компания "ДТЭК Энерго" обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины, поэтому сейчас на плечах украинских горняков еще больше ответственности. Стартовал отопительный сезон и вместе с энергетиками нужно обеспечить свет и тепло в домах миллионов наших соотечественников", - цитирует пресс-служба слова Ильдара Салеева.

По состоянию на 2 ноября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК составили 403 тыс. тонн.

В октябре ТЭС "ДТЭК Энерго" работали максимальным составом оборудования - по 28-30 блоков. Кроме того, компания экстренно отгрузила почти 50 тыс. тонн угля для нужд "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которые испытывают острый дефицит угля.

Напомним, 29 октября стало известно об ограничении Россией поставок угля в Украину.

ДТЭК заключил контракты на импорт около 0,5 млн. тонн угля из США.

На 1 ноября запас угля на украинских ТЭС составлял около 600 тыс. тонн, что в 4 раза меньше предусмотренного Минэнерго графика.

Основные проблемы с нехваткой угля испытывают государственные ТЭС компании "Центрэнерго", запасы угля на которых менее 100 тыс. тонн.



