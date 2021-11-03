Газа и угля на зиму хватит, говорят эксперты, в Кабмине подтверждают

Советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что газовые хранилища Украины заполнены достаточно, в этом вопросе Европа сейчас чувствует себя менее уверенно: “газпромовские” газовые хранилища заполнены на 22-25%. Об этом Зеркаль заявила в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Фактически, сейчас того уровня газа, который есть у Украины, ни у кого в Европе нет. Наши газовые хранилища достаточно заполнены... Мы сделали достаточно, но не достаточно для того, чтобы пройти без возможных проблем, связанных с долгими холодами", - отметила Зеркаль.

По ее мнению, для этого Украине необходима возможность получать газ из Европы реверсными потоками, как в прошлом и позапрошлом годах.

"Но это зависит от физического нахождения газа в украинской трубе. "Газпром" может поставлять... И это для нас является проблемой, так же как и для Европы, которой не хватает газа", - пояснила эксперт.

По словам Зеркаль, пока в Европе "газпромовские" газовые хранилища заполнены на 22-25%, а в Германии вообще - на 5%.

"То есть они сейчас чувствуют себя гораздо менее уверенными, чем Украина", - подчеркнула она.

Запасы газа в Украине

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойной и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов. По его словам, сейчас в подземных хранилищах есть 18,7 миллиарда кубометров газа.

Запасы угля в Украине

Украинские порты в ближайшее время примут пять судов, которые доставят нам из США около 280 000 тонн угля, сообщает Кабмин.

"Пять кораблей плывет: четыре – для ДТЭК и один – для государственной Центрэнерго", – цитирует источник.

Центрэнерго ожидает получить 72 000 тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября – еще 66 000 тонн. Госкомпания получила средства на закупку этого угля благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины".

По словам источника, госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке в настоящее время крупнейшим импортером является Китай, с которым достаточно сложно конкурировать.

Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию в настоящее время осуществляется без препятствий, тогда как РФ остановила экспорт своего угля в Украину.