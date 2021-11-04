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Супергорода будущего: Саудовская Аравия начала строительство города без дорог и автомобилей

10:00, 04 ноя 2021
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Город будущего протяженностью 170 км под названием Неом (Neom,) строительство которого было анонсировано в 2017 году, примет первых туристов и жителей уже в первом квартале 2024 года. Строительство города, который будет в 33 раза больше Нью-Йорка, обойдется в полтриллиона долларов. Проект города-государства будущего поражает своим размахом, сообщает Arabian Business.

Неом будет располагаться вдоль побережья Красного моря на крайнем северо-западе Саудовской Аравии и включит в себя морскую территорию, расположенную у египетской и иорданской границ.
Предварительная стоимость проекта, поддержанного и финансируемого Саудовским государственным инвестиционным фондом, а также рядом частных компаний, составляет $500 млрд.
По словам исполнительного директора проекта Надми ан-Насра, сотрудники все еще разрабатывают региональные генеральные планы и "учредительный закон" для Неома, однако Саудовская Аравия уже начала насыпать землю и прокладывать туннели через горы. Город планируют начать строить из двух крайних точек и вести к центру.
Самый дорогой строительный проект в мире обещает быть поистине невероятным
Неом станет "жемчужиной" программы наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда по капитальному ремонту экономики крупнейшего в мире экспортера нефти и предоставит множество инвестиционных возможностей на территории площадью в 26 500 квадратных километров.
В планах Аль Сауда – превратить удаленный регион на северо-западном побережье Красного моря королевства в футуристический технологический центр, который будет включать в себя основные элементы его так называемого "Видения 2030" по сокращению зависимости Саудовской Аравии от добычи нефти, диверсификации ее экономики, ослаблению социальных ограничений и увеличению инвестиций.
"Мы работаем только с мечтателями, которые стремятся создавать что-то новое, необыкновенное. Это место не для обычных людей и компаний. Hеом будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет", – заявлял принц.
Ожидается, что Неом станет "государством в государстве", где будут свои законы, независимое правительство, работа которого будет направлена на построение "идеалистического общества", гарантирующего равные права мужчинам и женщинам. Приоритетными для экономики города станут девять сфер, в том числе цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и медиа.
Проект по строительству нового города будущего представил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. На данный момент сделано менее одного процента работ, необходимых для планирования и строительства города.
"Это огромная задача. Сегодня, если вы поедете в Неом, вы увидите строительство повсюду, вы увидите земляные работы, которые идут повсюду, вы увидите районы, которые развиваются",– отметил Ан-Наср.
В Неоме уже построен международный и ультрасовременный аэропорт. Начатые строительные работы в основном сводятся к подготовке территории для инфраструктуры. Предполагается, что в городе не будет дорог для авто и наземного транспорта, весь транспорт и перевозки опустят под землю. Электричество будут поставлять солнечные батареи и другие возобновляемые источники энергии, а едой город обеспечат с помощью новых технологий и ферм по опреснению морской воды.
Ранее сообщалось, что Неом может стать городом, в котором будут проводиться генетические эксперименты над людьми с целью их улучшения. Кроме того, предполагается, что большинство работ по обслуживанию жизнедеятельности Неома будут выполнять роботы.


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