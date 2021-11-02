Американскому городу Чикаго грозит исчезновение из-за повышения уровня воды в озере Мичиган

Ливни и засуха вызывают резкие колебания уровня воды в озере Мичиган, а также в местной одноименной реке Чикаго, что наносит серьезный ущерб городу, сообщает CNBC.

Чтобы предотвратить затопление, в Чикаго создали шлюзы, контролирующие уровень воды в озере и реке. Однако в прошлом году дожди были настолько сильными, что впервые эта система не сработала.

В прошлом году зимой уровень воды в озере Мичиган стал рекордно высоким. Волны затопили дома до третьего этажа. Река Чикаго тогда тоже вышла из берегов, в результате чего отключили электроэнергию.

“Самый большой риск состоит в том, что изменения климата приведут к уровню воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома”, — отмечает доцент школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроневолд.

Добавим, что на укрепление Чикагской береговой линии инженерный корпус армии США с 2020 года уже потратил 500 миллионов долларов. В городе высадили десятки тысяч деревьев, которые могут предотвратить попадание дождя в реку.

Кроме того, в городе призывают сократить выбросы углекислого газа, поскольку видят в этом единственный реальный вариант борьбы с глобальным потеплением на местном уровне.