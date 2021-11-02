Президент Украины на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 общался с лидерами ряда стран

В рамках участия Президента Украины Владимира Зеленского в Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго состоялись короткие встречи Главы Украинского государства с лидерами ряда стран и руководителями европейских политических и финансовых институций, сообщает Офис Президента.

Во время разговора в кулуарах конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель была обсуждена текущая ситуация безопасности на Донбассе и переговоры по установлению мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений двух государств.

В ходе короткой встречи с Президентом США Джо Байденом было обсуждено обострение на Донбассе.

Также состоялись короткие встречи Владимира Зеленского с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси, Президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, Президентом Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Речь шла об актуальных вопросах двусторонних отношений с этими странами.

С президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо Президент Украины обсудил развитие дальнейшего плодотворного сотрудничества Украины с этим финансовым учреждением.

С Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, Зеленский подписал совместную Декларацию по европейской перспективе Украины.

В ходе беседы Зеленского с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди лидеры договорились активизировать работу имеющихся механизмов двустороннего взаимодействия, в частности провести очередное заседание совместной Межправительственной комиссии по торговому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

Во время встречи с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были затронуты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.

Владимир Зеленский провел встречу с Джастином Трюдо. Стороны обсудили угрозу, которую представляет проект «Северный поток–2» для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним. Также говорилось об упрощении поездок в Канаду для граждан Украины.

Завершил Владимир Зеленский день открытия COP26 в Глазго участием в официальном приеме от имени правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, общением во время приема с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембурге Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.



