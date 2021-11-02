Евробляхи все еще проблема: штрафовать их владельцев начнут с 10 ноября

В Украине до 10 ноября продлится регистрация по упрощенной процедуре таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах". После 10 ноября водителей и владельцев авто с европейской регистрацией начнут штрафовать. До 8 февраля 2022 года льготу имеют только участники боевых действий, находящиеся в зоне ООС, пишет LIGA.Бизнес.

Если патрульный остановит нерастаможенный автомобиль, он выпишет штраф 8500 грн и передаст информацию о нарушителе таможенникам, которые оформят штраф 170 000 грн.

Владелец автомобиля получит соответствующую информацию по почте по адресу регистрации.

Нарушителям также угрожает наложение ареста на счета и имущество.

Напомним, 18 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий разовое доступное растаможивание для авто на еврономерах; 16 апреля Верховная Рада узаконила доступное растаможивание евроблях; 15 июня вступили в силу два закона о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами – 4643-д и 4644-д.

За 100 дней упрощенную растаможку прошли 40 000 евроблях.



