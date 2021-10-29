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Четыре распространенных случая, когда кофе действует подобно лекарствам

23:30, 29 окт 2021
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Многочисленные исследования разных команд ученых подтверждают лечебные свойства кофе с кофеином, пишет Ukrhealth.

От стресса. Международное исследование ученых из португальского университета Коимбры и Боннского университета показало, что кофеин блокирует особый рецептор и тем самым уменьшает симптомы стресса. Это также подтверждается долгосрочным исследованием Гарвардского университета. Его специалисты установили, что женщины, которые выпивают четыре чашки кофе с кофеином в день, на 20 процентов реже страдают депрессией, чем выпивающие всего одну чашку в неделю.

От болезней мозга. Данные исследователей из Университета Балтимора говорят, что регулярный приём кофе улучшает длительную память, а также обеспечивает профилактику болезней мозга. Люди, потребляющие три чашки в день, менее склонны к деменции и болезнь Альцгеймера – это объясняется тем, что кофеин угнетает отложение тау-белка в головном мозге. Кроме того, кофеин снижает риск заболевания Паркинсона. Монреальский университет пришел к выводу, что кофеин не усиливает Типичный тремор, а скорее снимает его.

От болезней сердца. Люди, которые выпивают от трех до пяти чашек кофе в день, не страдают сердечным приступом или инсультом так часто, как не пьющие кофе – это вывод Гарвардской школы общественного здравоохранения. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам кофеин положительно влияет на показатели артериального давления.

От болезней печени. Кофе способствует регенерации печени. Согласно исследованию Национального института рака в Мэриленде, у любого человека, выпивающего две-три чашки кофе за 24 часа до обследования, показатели печени оказываются лучше, чем у людей, не пивших кофе накануне. Ученые указывают на вещества дитерпены, содержащиеся в кофе. Они активируют процессы детоксикации печени, попутно снижая риски цирроза и рака этого органа.


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