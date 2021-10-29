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Реформа школьного питания: Минздрав опубликовал техкарты новых, полезных и вкусных блюд
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Общество / Образование / Здоровье

Реформа школьного питания: Минздрав опубликовал техкарты новых, полезных и вкусных блюд

23:00, 29 окт 2021
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Как пояснили LIGA.Life в пресс-службе Евгения Клопотенко, техкарты - это еще не меню, а только рецептуры входящих в него блюд и технологии их приготовления.

В свободном доступе появились технологические карты для блюд, которые любая школа может использовать при составлении обновленного школьного меню, пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Самый большой плюс – то, что их не нужно повторно согласовывать. Блюда и изделия из технологических карт можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее", – сообщается на сайте Минздрава.
Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food, добавляют в пресс-службе ведомства.
"Сейчас Минздрав проводит последние просчеты соответствия меню новостей нормам (КБЖУ на день/неделю/4 недели) и ожидаем, что через неделю опубликует и его", – говорится в сообщении.

Загрузить техкарты можно здесь.

Шаблон технологических карт разрабатывался специалистами Национального института пищевых технологий.
Сообщается, что все технологические карты прошли экспертизу в Государственном учреждении "Институт общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины", а Госпродпотребслужба издала на них заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
В документах приведены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), процессы приготовления и температурные режимы. Также есть технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как готовить такую ​​еду, пишет прессслужба.
Украинские школы должны перейти на новые нормы питания с 1 января 2022 года.
МОН предлагает растянуть во времени внедрение новых норм питания в школах.


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