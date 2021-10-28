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Бизнес / Энергетика

Украина и Австралия будут производить розовый водород

23:30, 28 окт 2021
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В Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода - на базе атомной энергетики, и зеленого - с использованием возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Украина и Австралия договорились о сотрудничестве ученых обеих стран в развитии водородной энергетики. Договоренность была достигнута во время встречи заместителя министра энергетики Украины Юлии Пидкоморной с заместителем Главы Миссии и Консулом Посольства Австралии в Украине Робертом Вином Кертисом.
"Современный мир нуждается в замене традиционных видов топлива и энергоносителей. Мы считаем, что водородные технологии могут прийти им на смену", - отметила Пидкоморная.
Она рассказала, что на базе министерства работает межведомственная рабочая группа по разработке Стратегии развития водородной энергетики в Украине до 2030 года.
Сейчас в Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода - на базе атомной энергетики, а также зеленого водорода - с использованием возобновляемых источников энергии.
Замминистра выразила надежду, что Украина в скором будущем станет мощным игроком на рынке водорода.
Витренко оценил стоимость водородного проекта в 500 млн евро.


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