Украина и Австралия будут производить розовый водород

В Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода - на базе атомной энергетики, и зеленого - с использованием возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Украина и Австралия договорились о сотрудничестве ученых обеих стран в развитии водородной энергетики. Договоренность была достигнута во время встречи заместителя министра энергетики Украины Юлии Пидкоморной с заместителем Главы Миссии и Консулом Посольства Австралии в Украине Робертом Вином Кертисом.

"Современный мир нуждается в замене традиционных видов топлива и энергоносителей. Мы считаем, что водородные технологии могут прийти им на смену", - отметила Пидкоморная.

Она рассказала, что на базе министерства работает межведомственная рабочая группа по разработке Стратегии развития водородной энергетики в Украине до 2030 года.

Сейчас в Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода - на базе атомной энергетики, а также зеленого водорода - с использованием возобновляемых источников энергии.

Замминистра выразила надежду, что Украина в скором будущем станет мощным игроком на рынке водорода.

Витренко оценил стоимость водородного проекта в 500 млн евро.



