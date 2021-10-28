Уклониться не выйдет: невакцинированных чиновников и учителей отстранят с 8 ноября

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021 года.

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнение работ) работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.

Это не касается, тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданный учреждением здравоохранения.

В постановлении указывают, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины "Об оплате труда" и части третьей статьи 5 Закона Украины "О государственной службе ".

Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

• местных государственных администраций и их структурных подразделений;

• заведений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.



