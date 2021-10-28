"Поддержать"
Тренды:
Новости
FROLOV - это, в первую очередь, о любви: кого одевает украинский дизайнер Иван Фролов
Украина и Австралия будут производить розовый водород
На Сумщине "накрыли" воров в законе из Сухумо-Кутаисского клана
Уклониться не выйдет: невакцинированных чиновников и учителей отстранят с 8 ноября
Завтра вы будете уже не в Facebook, а в Meta: в метавселенной Цукерберга
Наши предки делали себе одежду уже 120 тысяч лет назад
Подросток, устроивший смертельное ДТП в Харькове может остаться на воле: мама все порешает
Сапиенсы - приготовьтесь: мы вымрем, как динозавры, которые все вокруг себя сожрали
Топ-6 книг для мотивации 
Скифское золото возвращается в Украину, Путин ищет варианты противодействия
Украинские легкоатлеты таки употребляли допинги, директор НАДЦ уволился
На Донбассе обострение: боевики обстреливают, ВСУ отвечают, Германия беспокоится
Чем газовый кризис угрожает Украине объясняет Лана Зеркаль
Водителей предупреждают: новые штрафы огромны, а техосмотр обязателен
Знаменитая украинка Оксана Лынив стала первой женщиной-главой оперы в Италии
Все новости
Общество / Здоровье

Уклониться не выйдет: невакцинированных чиновников и учителей отстранят с 8 ноября

22:30, 28 окт 2021
78

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021 года. 

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнение работ) работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.
Это не касается, тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданный учреждением здравоохранения.
В постановлении указывают, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины "Об оплате труда" и части третьей статьи 5 Закона Украины "О государственной службе ".
Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.
Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
• местных государственных администраций и их структурных подразделений;
• заведений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Мультимедиа
Смотреть еще
Шоу бизнес / Фото
Вчера, 23:50
FROLOV - это, в первую очередь, о любви: кого одевает украинский дизайнер Иван Фролов
FROLOV - это, в первую очередь, о любви: кого одевает украинский дизайнер Иван Фролов
На Сумщине "накрыли" воров в законе из Сухумо-Кутаисского клана
На Сумщине "накрыли" воров в законе из Сухумо-Кутаисского клана
Извержение вулкана усилилось: на Ла-Пальме бьет лавовый "фонтан"
Извержение вулкана усилилось: на Ла-Пальме бьет лавовый "фонтан"
Библейский Израиль реален, археологи обнаружили древние ходы и монеты Иуды
Библейский Израиль реален, археологи обнаружили древние ходы и монеты Иуды
Украинка Екатерина Монзуль - лучшая женщина-арбитр в мире
Украинка Екатерина Монзуль - лучшая женщина-арбитр в мире
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены