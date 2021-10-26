В Украине практически нет настоящего растительного масла: это не рынок, а "просто помойка"

Порядка 70-80% оливкового масла, которое продают на рынках в Украине, является подделкой. В интернет-магазинах фальсификата оливкового масла еще больше, "там просто помойка". Об этом в эксклюзивном комментарии Obozrevatel рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Покупателей обманывают как в отношении состава продукта, так и его качества, – добавил он.

Оливковое масло, которое продают на рынках в Украине, по большей части – фальсификат. А в некоторых случаях – еще и опасный фальсификат, ибо никто не знает, какую "химию" могут содержать его добавки.

Такую неприятную новость сообщил украинцам исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в комментарии, который он дал одному из украинских СМИ.

В лучшем случае, покупателей обманывают относительно качества оливкового масла.

"Например, когда пишут Extra Virgin Oil, по факту это обычное оливковое масло", - говорит Несмиянов.

Однако это еще полбеды, когда лгут только о качестве масла. В большинстве случаев фальсифицируют и его химсостав. По словам эксперта, именно оливковое масло подделывают чаще всего из-за того, что оно дороже других растительных масел. Таким образом, около 70-80 процентов так называемого оливкового масла, которое продают на украинских рынках, на самом деле – фальсификат в чистейшем виде.

Например, масло в одно- и пятилитровых жестяных банках, которое продается по 110-130 и 310-350 гривен, в подавляющем большинстве случаев – поддельное.

"Это либо не оливковое масло вообще, либо какой-то ширпотреб", - говорит Максим Несмиянов.

Чаще всего поддельное оливковое масло делают из… подсолнечного. К нему просто добавляют различные вкусовые добавки и вуаля: оливковое масло готово. Однако мало того, что потребителей элементарно надувают по цене - так ведь никто не может поручиться за качество тех добавок, при помощи которых простой украинский подсолнечник превращается в благородную оливу.

Максим Несмиянов говорит, что им, правда, довелось однажды в ходе проверки встретить на рынке и натуральное итальянское оливковое масло. Но и оно было просрочено из-за того, что настоящей продукт стоит дорого и продается весьма вяло.

Однако наибольшее засилье подделок – в товаре из интернет-продаж. Вот уж где фальсификат идет сплошным потоком.

"Чаще всего поддельное масло продают в интернете. Там масса как испорченного товара, так и поддельного. Там просто помойка. Никакого контроля, никто ни за что не отвечает", - отметил эксперт.

Конечно, неспециалисту отличить "на глаз" настоящее оливковое масло от подделки не так просто, говорит Несмиянов. Единственное, что можно посоветовать покупателям – тщательно рассматривать этикетку, в частности, есть ли текст на украинском языке.

"Если его нет, то я понимаю, что это не контрабанда – это масло, разлитое в подвалах Украины".

"В супермаркетах я такого товара не видел, а на базарах вижу это масло везде. Но контролирующие органы этим не занимаются, никому дела до этого нет", – подытожил эксперт.



