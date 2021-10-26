Украине нужен собственный газ: подписаны меморандумы с инвесторами

Сотрудничество с иностранными компаниями позволит начать освоение новых участков Черного моря и увеличит эффективность добычи газа на истощенных месторождениях. НАК Нафтогаз Украины привлек иностранные компании для развития газодобычи и подписал три меморандума относительно партнерства в разведке и добыче газа. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Нафтогаз во время Украинского газового инвестиционного конгресса, проходящего в Киеве, подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями - Dragon Oil с ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich & Payne, Inc. (H & P) и 3 Seas Energy.

"Эти меморандумы формируют основу для партнерства, планируемого в рамках новых стратегических проектов, таких как освоение участков Черного моря и залежей газа плотных пород, а также по направлению увеличения эффективности добычи на истощенных месторождениях", - говорится в пресс-релизе Нафтогаза.

По словам председателя правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, на это понадобится более 20 млрд долларов инвестиций.

"Поэтому нам важно привлекать партнеров и инвесторов, чтобы результативно и быстро воплотить наши планы. Благодарен Dragon Oil, SOCAR AQS, 3 Seas Energy и H & P за готовность к сотрудничеству. Уверен, что оно будет взаимовыгодным", - добавил Витренко.

Отмечается, что сотрудничество с Dragon Oil рассматривается вокруг изучения и освоения участков Черного моря. Эта компания успешно ведет свою основную деятельность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии. В частности, уже 20 лет Dragon Oil работает на Каспийском шельфе, в рамках соглашений о разделе продукции с правительством Туркменистана, и за это время инвестировал в его разработку около семи миллиардов долларов.

"Украинская часть Черного моря сегодня является одним из наименее исследованных, и одновременно многообещающим объектом в регионе, может стать мощным источником для поставок газа в Европу", - заявил генеральный директор Dragon Oil Али Аль Джарван.

Кооперация с SOCAR AQS, компанией по управлению бурением и строительством скважин, может технологически усилить освоение черноморских участков. Компания имеет большой опыт бурения на шельфе Каспийского моря и собственный буровой флот для работы на море.

"Сотрудничество открывает новые возможности для развития деловых отношений по совместной оценки перспектив в сфере разведки и добычи углеводородов в Украине, обмена опытом, знаниями и технологиями", - отметил генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев.

Работа с 3 Seas Energy и H & P будет сосредоточена на разработке плотных коллекторов по всей Украине. Компания также будет способствовать повышению эффективности разработки уже истощенных месторождений и повышению эффективности работы внутреннего бурового подрядчика Нафтогаза - Укрбургаза.

"Мы надеемся на расширение партнерства с Нафтогазом, что обеспечит наращивание миллионов кубометров газа", - сказал председатель правления Getka Group Дариуш Чичоки.



