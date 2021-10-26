В НАТО Украину пока не берут, но на совет уже приглашают

Украина впервые за 50 лет примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября в Брюсселе. Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.

По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но пока впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО.

На заседании обсудят инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом, достижения оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Также в Брюсселе запланированы двусторонние встречи заместителя министра обороны Украины Александра Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Напомним, в Кремле заявили, что не имеют возможности помешать Украине вступить в НАТО , но думают, как "минимизировать риски".



