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В НАТО Украину пока не берут, но на совет уже приглашают

10:00, 26 окт 2021
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Украина впервые за 50 лет примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября в Брюсселе. Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.
По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но пока впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО.
На заседании обсудят инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом, достижения оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.
Также в Брюсселе запланированы двусторонние встречи заместителя министра обороны Украины Александра Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.
Напомним, в Кремле заявили, что не имеют возможности помешать Украине вступить в НАТО , но думают, как "минимизировать риски".


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