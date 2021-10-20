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Общество

В Европе все чаще отказываются от покупки собственного жилья: очень дорого

22:30, 20 окт 2021
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По данным Международного информационного агентства Anadolu Agency, все больше европейцев теряют надежду приобрести когда-либо собственное жилье.

Пандемия усилила обеспокоенность по поводу социального неравенства, финансовой нестабильности и политической поляризации. За последние годы все больше европейцев попали в ловушку слишком высокой арендной платы, а рост цен на первичную и вторичную недвижимость в некоторых странах достиг рекордной отметки.
По данным Евростата, с 2010 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 30,9%. В первом квартале этого года на рост повлияла, в частности, пандемия.
Показатель первого квартала оказался самым высоким с середины 2007 года. Вот насколько выросли цены:
Люксембург — рост на 17%;
Дания — 15,3%;
Чехия — 11,9%;
Нидерланды — 11,3%;
Германия — 9,4%;
Бельгия — 6,7%;
Франция — 5,5%.
Европейский центральный банк отметил, что в прошлом году на долю Германии, Франции и Нидерландов пришлось почти три четверти общего прироста цен в Европе.
Аналитики говорят, что нехватка жилья, приток иммигрантов, низкие процентные ставки, накопление сбережений, спровоцированных пандемией, и стремительный рост дистанционной работы еще больше ускорили тенденцию к росту цен на жилье.
Некоторые страны, в частности Ирландия, также повысили налоги, страхуя недвижимость от инвесторов из России и Азии.
Между тем события, связанные с задолженностью китайской Evergrande Group, напомнили о том, насколько трудно «приручить рынок недвижимости». Китайские лидеры пытаются сдержать рост цен, опасаясь, что это может нанести ущерб всей финансовой системе.
Индекс цен на жилую недвижимость Австрийского национального банка за последнее десятилетие вырос вдвое. В то время как OeNB предупреждает о «перегреве на рынке недвижимости», средняя цена квадратного метра квартир в Вене превысила 5 248 евро.
Цены на недвижимость в столице Берлине за 10 лет выросли на 148%. Средняя цена на жилье в Германии, включая дополнительные расходы, составляет около 500 тысяч долларов.
Цены на жилье в Швеции выросли в среднем на 14% за последние 12 месяцев. Средняя цена особняка в Стокгольме составляет 8,5 миллиона крон (830 тысяч евро), а для покупки квартиры придется заплатить 4,7 миллиона крон (470 тысяч евро).
В Швейцарии индекс цен на жилье вырос до 144,69 в первом квартале этого года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные проблемы рынка — резкое сокращение строительства и быстрый рост спроса. В некоторых элитных регионах цены за квадратный метр превышают 36 000 швейцарских франков (38 678 долларов).
Цена на среднюю квартиру в Великобритании с 2010 года выросла на 60%, а в Лондоне — на 80%.
Цены на недвижимость во Франции за 10 лет выросли в среднем на 22%, а стоимость квадратного метра в Париже превысила 10 тысяч евро (11 593 доллара).

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