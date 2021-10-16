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Главные новости Украины и мира на 19:00 16 октября

20:30, 16 окт 2021
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Украина занимает второе место по количеству смертей в сутки от COVID-19 после России. Вакцинация спасает от тяжелого течения болезни и смерти в случае инфицирования. В Украине на данный момент вакцинировано менее 10 млн человек. Для того, чтобы справится с новой волной, планируется вакцинировать людей третей, бустерной дозой.

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 12 983 ЗАБОЛЕВШИХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОЧТИ 2900 ЧЕЛОВЕК. Вчера, 15 октября, в Украине выявили 12 983 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 13 624), госпитализированы 2859 человек (сутками ранее – 4947), выздоровели 5874 пациента (днем ранее – 4591) (подробнее).

2. УБИЙСТВО ДЕПУТАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПОЛИЦИЯ ОБЪЯВИЛА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТЕРАКТОМ. Убийство депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса рассматривается полицией как террористический акт (подробнее).

3. ЛЯШКО О БУСТЕРНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19: СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНА БУДЕТ. В Украине, скорее всего, будет введена дополнительная (бустерная) вакцинация от COVID-19 (подробнее).

4. COVID-19. ПИЛОТЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ ЧАЩЕ ДОПУСКАЮТ ОШИБКИ – BLOOMBERG. Пандемия коронавируса привела к перерыву в работе многих пилотов гражданских авиалиний. По мере того, как страны начинают открываться, растет количество допускаемых пилотами ошибок в воздухе (подробнее).

5. Стартовала самая длительная космическая миссия в истории Китая. Китайский космический аппарат с тремя тайконавтами в субботу, 16 октября, успешно состыковался с новой орбитальной станцией в рамках продолжительной сегодня пилотируемой миссии Пекина. Корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне на орбиту, пристыковался с базовым модулем "Тяньхэ" станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) (подробнее)


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